На грецько-турецькому кордоні знайшли тіла 12 мігрантів

Дванадцять мігрантів замерзли на смерть біля кордону Туреччини та Греції, повідомляє "Интерфакс".

Як пише ВВС News, Туреччина звинуватила грецьких прикордонників у тому, що ті змусили групу мігрантів повернутися через кордон. Турецькі офіційні особи повідомили, що у середу вранці було виявлено 11 тіл. Ще одна людина була знайдена з обмороженнями і пізніше померла в лікарні.

Туреччина звинуватила Грецію у насильницькому поверненні мігрантів до Туреччини, що є незаконним відповідно до міжнародного права в галузі прав людини.

Тим часом міністр міграції Греції Нотіс Мітарачі заявив, що "мігранти так і не дісталися кордону".