У Кремлі відреагували на перекидання військ США до Європи
США, перекидаючи додатковий контингент військ у Європу, сприяють загостренню напруженості на континенті. Таку заяву зробив речник президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє "Интерфакс".
Розгортанням додаткового контингенту військ "США де-факто продовжують нагнітати напруженість у Європі", - сказав він телеканалу CNN.
Він наголосив, що ці дії США є "кращим доказом того, що у нас, у Росії, є очевидна причина для занепокоєння".
Як раніше повідомив Пентагон, президент Джо Байден офіційно схвалив розгортання 3 тис. військовослужбовців США у Польщі, Німеччині та Румунії у рамках зусиль щодо підтримки країн НАТО у Східній Європі.