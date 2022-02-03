У Кремлі відреагували на перекидання військ США до Європи

США, перекидаючи додатковий контингент військ у Європу, сприяють загостренню напруженості на континенті. Таку заяву зробив речник президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє "Интерфакс".

Розгортанням додаткового контингенту військ "США де-факто продовжують нагнітати напруженість у Європі" , - сказав він телеканалу CNN.

Він наголосив, що ці дії США є "кращим доказом того, що у нас, у Росії, є очевидна причина для занепокоєння".

Як раніше повідомив Пентагон, президент Джо Байден офіційно схвалив розгортання 3 тис. військовослужбовців США у Польщі, Німеччині та Румунії у рамках зусиль щодо підтримки країн НАТО у Східній Європі.