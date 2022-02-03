Чиновницю Укрпошти підозрюють у крупному розкраданні марок

, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Колишню заступницю начальника одного з київських відділень поштового зв'язку АТ "Укрпошта" підозрюють у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем у особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

"Згідно з матеріалами досудового розслідування, зазначена посадова особа у період з липня по серпень 2019 року, виконуючи обов'язки начальника відділення поштового зв'язку, привласнила знаки поштової оплати (поштові марки), що належать АТ "Укрпошта", на загальну суму близько 800 тис. грн" , - інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

Зазначається, що вказаним майном підозрювана надалі розпорядилася на власний розсуд.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Слідчі дії з кримінального провадження тривають.