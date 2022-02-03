Антиковідні протести в Оттаві: поліція запросила підкріплення

Поліція Оттави запросила та отримала підкріплення у федеральної поліції Канади та управлінь з інших регіонів для протистояння з протестувальниками проти ковід-обмежень у місті. Про це заявив шеф поліції Оттави Пітер Слолі, повідомляє "РИА Новости".

Глава поліції міста також заявив, що для участі у протестах до Оттави прибули люди з усієї країни, є також чимало учасників із США. Він пообіцяв покарати порушників, незалежно від їхнього місця проживання, і попередив про наслідки. Слолі назвав масштабні протести в Оттаві "добре фінансованим" заходом, а також схарактеризував їх як "безпрецедентні... незаконні, нестійкі та небезпечні".

"Ми не тільки розгортаємо всі доступні ресурси нашої поліції щодня, але ми також запросили та отримали додаткових офіцерів та ресурси від Королівської канадської кінної поліції (федеральна поліція Канади – ред.), провінційної поліції Онтаріо та багатьох інших муніципальних управлінь по всьому Онтаріо" , - заявив Слолі на пресконференції, яку транслювали у YouTube.

Він додав, що жодні варіанти для боротьби із ситуацією, що склалася, не виключаються, розглядається все - від переговорів до застосування сили на тлі масштабних протестів. Влада розглядає варіант накласти судову заборону як спосіб припинення демонстрацій.

"Поліція Оттави з партнерами посилює наші дії… Ми працюємо над тим, щоб покласти край цим демонстраціям якнайбезпечніше і швидше. Розглядаються всі варіанти" , - додав він.

Правоохоронці в Оттаві очікують, що масштаби демонстрацій у місті до вихідних можуть збільшитись.

Глава поліції міста також заявив, що кількість затриманих через правопорушення, пов'язані з масштабними протестами, зросла щонайменше до трьох. Раніше повідомлялося про двох затриманих.