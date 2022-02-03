Загрози для України з боку Білорусі немає - військовий експерт

Спільні військові навчання Росії та Білорусі під назвою "Союзна рішучість-2022" переважно спрямовані проти НАТО.﻿ Про це в ефірі телеканалу "Дом" розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє Укрінформ.

"Переважно це буде скеровано проти НАТО. Там навіть заявлені полігони вздовж західного кордону Білорусі, і лише один полігон із трьох - неподалік від нашого кордону на півдні Білорусі. Але ми подивимось, які новітні методики вони відпрацьовуватимуть, які нові зразки озброєння продемонструють, і зважатимемо на це під час планування оборонної операції на північному кордоні" , - розповів Жданов.

На його думку, наразі про реальну загрозу для України з боку українсько-білоруського кордону не йдеться.

"По-перше, ми кордони посилили - додали близько 8 тис. силовиків - під час мігрантської кризи. І друге - не маю сумнівів, що Генеральний штаб відпрацював низку варіантів оборонної операції у разі, якщо буде реальна загроза. На сьогодні говорити про реальну загрозу я би не став. Чому? Тому що до навчання залучаються до 10 тис. (військових – ред.) з боку РФ, і, можливо, до 5 тис. буде залучено з боку Республіки Білорусь. Це не така вже ударна сила, аби здійснити таке масштабне вторгнення на територію України" , - вважає експерт.

Проте певні ризики, за його словами, можуть бути пов’язані з повітряним простором.

"Єдине місце, де я припускаю можливі провокації з боку Росії - це повітряний простір. Тому що аеродром базування літаків, які перекинуті з РФ до Білорусі, перебуває у південних областях Білорусі. І ось під час заходу на посадку або під час зльоту Росія може використати це як провокацію, як це було у Туреччині: вони залітали на 2-3 секунди, але нам треба реагувати буде саме так, як у Туреччині, інакше ми створимо прецедент, і це повторюватиметься нескінченно" , - пояснив Жданов.

Крім того, українська армія вже має бойовий досвід у протистоянні з російськими збройними силами.