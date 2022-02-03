Загрози для України з боку Білорусі немає - військовий експерт
Спільні військові навчання Росії та Білорусі під назвою "Союзна рішучість-2022" переважно спрямовані проти НАТО. Про це в ефірі телеканалу "Дом" розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє Укрінформ.
"Переважно це буде скеровано проти НАТО. Там навіть заявлені полігони вздовж західного кордону Білорусі, і лише один полігон із трьох - неподалік від нашого кордону на півдні Білорусі. Але ми подивимось, які новітні методики вони відпрацьовуватимуть, які нові зразки озброєння продемонструють, і зважатимемо на це під час планування оборонної операції на північному кордоні", - розповів Жданов.
На його думку, наразі про реальну загрозу для України з боку українсько-білоруського кордону не йдеться.
"По-перше, ми кордони посилили - додали близько 8 тис. силовиків - під час мігрантської кризи. І друге - не маю сумнівів, що Генеральний штаб відпрацював низку варіантів оборонної операції у разі, якщо буде реальна загроза. На сьогодні говорити про реальну загрозу я би не став. Чому? Тому що до навчання залучаються до 10 тис. (військових – ред.) з боку РФ, і, можливо, до 5 тис. буде залучено з боку Республіки Білорусь. Це не така вже ударна сила, аби здійснити таке масштабне вторгнення на територію України", - вважає експерт.
Проте певні ризики, за його словами, можуть бути пов’язані з повітряним простором.
"Єдине місце, де я припускаю можливі провокації з боку Росії - це повітряний простір. Тому що аеродром базування літаків, які перекинуті з РФ до Білорусі, перебуває у південних областях Білорусі. І ось під час заходу на посадку або під час зльоту Росія може використати це як провокацію, як це було у Туреччині: вони залітали на 2-3 секунди, але нам треба реагувати буде саме так, як у Туреччині, інакше ми створимо прецедент, і це повторюватиметься нескінченно", - пояснив Жданов.
Крім того, українська армія вже має бойовий досвід у протистоянні з російськими збройними силами.
"Ми маємо найголовніше - бойовий досвід. Ми вже воювали зі збройними силами Росії, ми маємо уявлення про те, що вони собою являють. Для нас це не проблема", - наголосив військовий експерт.