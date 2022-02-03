Росія перекинула до Білорусі ракетний комплекс С-400

Зенітний ракетний комплекс С-400 Тріумф прибув до Білорусі, де вступить на бойове чергування. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Росії, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що ЗРК було перекинуто зі складу сил ВПС та ППО Східного військового округу. Особовому складу С-400 належить здійснити марш на полігон у Брестській області.

Ракетний комплекс С-400 заступить на бойове чергування з ППО у складі Єдиної регіональної системи ППО Білорусі та Росії.