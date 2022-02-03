В Ізраїлі оцінили ймовірність війни між РФ та Україною
В Ізраїлі вважають, що ситуація між Україною та Росія не загострюватиметься найближчим часом. Таку думку висловив очільник МЗС країни Яір Лапід, повідомляє УНІАН.
"На даний момент оцінка [Ізраїлю] така, що ми не побачимо насильницької конфронтації найближчим часом. Я також не думаю, що там ось-ось почнеться світова війна", - цитує Axios слова Лапіда.
За його словами, Ізраїль знаходиться в складній ситуації, оскільки друга за величиною єврейська громада в світі знаходиться у РФ, а п'ята - в Україні.
"Ми зобов'язані діяти з обережністю щодо російсько-української кризи", - додав він, повідомивши, що найближчими днями має намір поспілкуватися зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.
Лапід також висловив стурбованість тим, що криза між Україною і РФ відволікає увагу від переговорів з Іраном щодо ядерної угоди, які проходять у Відні.
"Нам би хотілося, щоб США приділили цьому питанню більш пильну увагу, щоб запобігти небезпечним речам", - сказав глава ізраїльського МЗС.