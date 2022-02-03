Курс валют НБУ на 3 февраля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 3 февраля 2022 года
Курс доллара, по сравнению с 2 февраля, вырос до уровня 28.39 за 1 доллар.
Евро подорожал на 25 коп до 32.14 за 1 евро.
Курс рубля вырос на 5 коп до 3.74 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подорожал на 37 коп до 38.54 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка достиг уровня 30.91 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 11 коп до 7.07 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|28.387600
|EUR
|Евро
|32.141900
|RUB
|Рубль
|0.374350
|GBP
|Фунт стерлингов
|38.543300
|CHF
|Швейцарский франк
|30.913200
|PLN
|Польский злотый
|7.071800