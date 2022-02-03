Сніданок за 30 хвилин: як приготувати сирні кошики з яйцем

Как видно, внешне эти корзинки очень похожи на хачапури по-аджарски. Вот только они не такие тяжелые для организма, выпекаются на рисовой муке. Тесто замешивается в течение 10 минут, запекутся корзинки за 20 минут, повідомляє Сьогодні.

Кошики або човники – дуже приваблива подача їжі. Вони можуть бути солодкими, коли є сир, підсолоджувач та ягоди, а бувають солоними, куди в начинку кладеться твердий сир. За бажання частину сиру можна взяти для начинки. Для цих кошиків він іде у тісто.

Сирні кошики з яйцем

Інгредієнти:

сир 5% – 400 г;

яйце – 4 шт.;

борошно рисове – 100 г;

сир твердий – 150 г;

сіль, чорний перець, спеції.

фото: instagram

Як приготувати: