Сніданок за 30 хвилин: як приготувати сирні кошики з яйцем

Как видно, внешне эти корзинки очень похожи на хачапури по-аджарски. Вот только они не такие тяжелые для организма, выпекаются на рисовой муке. Тесто замешивается в течение 10 минут, запекутся корзинки за 20 минут, повідомляє Сьогодні.

Кошики або човники – дуже приваблива подача їжі. Вони можуть бути солодкими, коли є сир, підсолоджувач та ягоди, а бувають солоними, куди в начинку кладеться твердий сир. За бажання частину сиру можна взяти для начинки. Для цих кошиків він іде у тісто.

Сирні кошики з яйцем

Інгредієнти:

  • сир 5% – 400 г;
  • яйце – 4 шт.;
  • борошно рисове – 100 г;
  • сир твердий – 150 г;
  • сіль, чорний перець, спеції.
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фото: instagram

Як приготувати:

  1. Для тіста змішати сир, два яйця, з борошном, сіллю, спеціями. Ретельно перемішати. Додати 100 г твердого тертого сиру. Сформувати кошики.
  2. Відправити у розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин.
  3. Дістати кошики, викласти тертий сир (50 г), вбити по яйцю та запікати ще 10 хвилин.
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