Сніданок за 30 хвилин: як приготувати сирні кошики з яйцем
Как видно, внешне эти корзинки очень похожи на хачапури по-аджарски. Вот только они не такие тяжелые для организма, выпекаются на рисовой муке. Тесто замешивается в течение 10 минут, запекутся корзинки за 20 минут, повідомляє Сьогодні.
Кошики або човники – дуже приваблива подача їжі. Вони можуть бути солодкими, коли є сир, підсолоджувач та ягоди, а бувають солоними, куди в начинку кладеться твердий сир. За бажання частину сиру можна взяти для начинки. Для цих кошиків він іде у тісто.
Сирні кошики з яйцем
Інгредієнти:
- сир 5% – 400 г;
- яйце – 4 шт.;
- борошно рисове – 100 г;
- сир твердий – 150 г;
- сіль, чорний перець, спеції.
Як приготувати:
- Для тіста змішати сир, два яйця, з борошном, сіллю, спеціями. Ретельно перемішати. Додати 100 г твердого тертого сиру. Сформувати кошики.
- Відправити у розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин.
- Дістати кошики, викласти тертий сир (50 г), вбити по яйцю та запікати ще 10 хвилин.