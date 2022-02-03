Проти оточення Трампа подали позов за спроби залякування

Свідок у процесі щодо імпічменту Дональда Трампа підполковник у відставці Олександр Віндман подав позов проти близького оточення експрезидента США з обвинуваченнями у змові та спробах залякування, повідомляє Укрiнформ.

«У позові на 73 сторінках, поданому до федерального суду в Вашингтоні (округ Колумбія), Віндман стверджує, що після його виклику (на слухання з імпічменту в Конгресі США - ред.) він став мішенню «небезпечної кампанії залякування свідків з боку президента Трампа та групи змовників» , - пише The Hill із посиланням на судові документи.

Віндман указує, зокрема, що старший син Дональда Трампа, його особистий адвокат (на той час) Руді Джуліані, а також кілька тодішніх радників Білого дому вдалися до змови, з метою залякати його та змусити не давати свідчення проти президента. Проте він виступив свідком у процесі імпічменту та поплатився за це звільненням з Білого дому і згодом був вимушений залишити Збройні сили США.

Крім того, колишній підполковник стверджує, що спільники Трампа доклали руку, аби помститися його братові-близнюку Євгену - його теж посунули зі служби в Білому домі.

Скарга Олександра Віндмана, який вимагає відшкодування збитків, містить обвинувачення за двома пунктами - щодо змови з метою залякування свідків, а також помсти за правдиві свідчення.