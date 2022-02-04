Смачний та швидкий сніданок: рулет із лавашу до чаю

Інколи найменше, що хочеться зранку, це заморочуватися із приготуванням сніданку. І в таких ситуаціях рятують прості, швидкі й не менш смачні страви. Як от, до прикладу, рулет з лаваша. У ньому ідеально все: соковита яблучно-сирна начинка та в міру хрустка скоринка. Чудове поєднання з кавою чи чаєм, повідомляє Обозреватель.

Рецептом рулету з яблуками та сиром на основі лаваша поділилася Вікторія Космина (domanichkaa) на своїй сторінці в Instagram.

Рулет з яблуками та кисломолочним сиром

Інгредієнти:

яблука – 2 шт

яйця – 1 шт

кисломолочний сир – 300-400 г

лаваш – 2 шт

родзинки

цукрова пудра/цукор

кунжут/кокосові пластівці.

Спосіб приготування:

1. Яблука очистити та натерти на тертці.

2. Змішати яблука з кисломолочним сиром, цукром, родзинками (попередньо потрібно запарити окропом). Додати яєчний білок. Перемішати.

3. Отриману масу рівномірно викласти на лист лаваша. Загорнути у рулет.

4. Змастити верх рулету жовтком та посипати кунжутом.

Приготування рулету

5. Випікати при температурі 180 градусів 25-30 хвилин.