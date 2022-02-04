Смачний та швидкий сніданок: рулет із лавашу до чаю
Інколи найменше, що хочеться зранку, це заморочуватися із приготуванням сніданку. І в таких ситуаціях рятують прості, швидкі й не менш смачні страви. Як от, до прикладу, рулет з лаваша. У ньому ідеально все: соковита яблучно-сирна начинка та в міру хрустка скоринка. Чудове поєднання з кавою чи чаєм, повідомляє Обозреватель.
Рецептом рулету з яблуками та сиром на основі лаваша поділилася Вікторія Космина (domanichkaa) на своїй сторінці в Instagram.
Інгредієнти:
- яблука – 2 шт
- яйця – 1 шт
- кисломолочний сир – 300-400 г
- лаваш – 2 шт
- родзинки
- цукрова пудра/цукор
- кунжут/кокосові пластівці.
Спосіб приготування:
1. Яблука очистити та натерти на тертці.
2. Змішати яблука з кисломолочним сиром, цукром, родзинками (попередньо потрібно запарити окропом). Додати яєчний білок. Перемішати.
3. Отриману масу рівномірно викласти на лист лаваша. Загорнути у рулет.
4. Змастити верх рулету жовтком та посипати кунжутом.
5. Випікати при температурі 180 градусів 25-30 хвилин.