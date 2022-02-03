Що очікується на валютному ринку у четвер

Схоже, лютий 2022 року увійде в історію валютного ринку своїми різкими та певною мірою хаотичними коливаннями – як на міжбанківському валютному ринку, так і на готівковому.

Вчора зростання, що почалося напередодні, закінчилося так само раптово, як і почалося. І Національному банку навіть не довелося втручатися, виходячи із інтервенціями. В результаті котирування безготівкового долара знову підійшли впритул до мінімумів 1 лютого, і сьогодні ми маємо отримати відповідь на запитання, чи Національний банк утримуватиме цей рівень або дозволить долару подешевшати сильніше.

Відкриття торгів четверга очікується на рівні 28,25/28,35 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Курс готівкового долара у середу змінювався вкрай динамічно. Вранці столичні оптові обмінники продавали готівкового "американця" по 28,37-28,38 гривень. Потім на короткий час долар подорожчав до 28,42-28,43 гривні. До обіду цінник опустили до 28,35 гривні, а до 17:00 у Києві можна було купити велику суму американської валюти по 28,25 гривні. Тобто. зрештою, за день долар подешевшав на 12 копійок. Сьогодні вранці долар почнуть продавати 28,25-28,27 гривень. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку і точно копіюватиме всі його рухи. Якщо долар продовжить падіння на міжбанку, ми побачимо продовження зниження цінника на готівковий долар у напрямку 28,20.

Євро на ринку FOREX у середу в результаті триденного зростання, що триває, досяг позначки 1,1328 долара, піднявшись від річного мінімуму на 208 пунктів, і тільки надвечір дещо скоригував своє зростання. Вранці четверга корекція продовжилася, і на момент написання статті євро опустився до позначки 1,1292 долара. Ціна готівкового євро в середу спочатку виросла синхронно зі зростанням на FOREX, а надвечір повернулася до вихідного рівня, падаючи разом з готівковим доларом. Вранці його продавали за 31,95-32,00 гривень; в обід цінник підняли до 32,05 гривень, а надвечір – знову опустили до 31,95 гривень. Сьогодні вранці євро почнуть продавати за 31,90-31,95 гривень. Далі все залежатиме більше від ситуації на українському валютному ринку, ніж розвитку подій на FOREX. Євро має передумови надвечір подешевшати ще на кілька копійок.

Російський рубль у середу продовжив зміцнюватися до американського долара: він досяг позначки 75,70 руб/$, але надвечір вже встиг подешевшати до 76,45 руб/$. Вранці четверга він торгується у діапазоні 76,10-76,40 руб/$. Готівковий рубль знову знайшов ціну, яка влаштовує всіх: з вечора вівторка його продають по 3,67-3,69 гривні за 10 рублів. Якщо зміцнення гривні продовжиться, то сьогодні він може подешевшати на 1-2 копійки. Але коридор 3,65-3,70 гривні за 10 рублів у столиці, схоже, збережеться до кінця тижня.