Ранні симптоми пухлин мозку: як не пропустити захворювання

Мабуть, немає у світі людини, яка хоча в раз у житті не стикалася з головним болем, нудотою чи різкою зміною настрою. Як правило, ці стани виникають час від часу, а їхні причини не пов’язані між собою. Однак якщо неприємні відчуття продовжуються або посилюються, слід звернути на них увагу, оскільки вони можуть свідчити про серйозніші захворювання. Пухлина головного мозку – одне з них, повідомляє Обозреватель.

Новоутворення мозку бувають доброякісними та злоякісними і можуть розвиватися як самостійне захворювання, так і виникати внаслідок іншої недуги.

Існує багато можливих симптомів пухлин головного мозку, однак вони найчастіше не зустрічаються усі разом, а також різняться у залежності від локалізації та розмірів утворення. Однак серед розповсюджених скарг видання Heаlthline виділяє наступні.

Зміни головного болю

Головний біль – найчастіша скарга сьогодення. Його можуть викликати численні причини – від порушення режиму харчування до стресу чи хронічної втоми. Тому якщо розболілася голова, це зовсім не означає, що слід одразу думати про пухлини.

Про ріст новоутворення можуть свідчити болі, які змінили свій характер, наприклад, супроводжуються нудотою чи блюванням, наростають при зміні положення тіла або не припиняються після звичних ліків. Це може бути викликано тиском пухлини на чутливі нервові закінчення мозку та кровоносні судини.

Судороги

Судорога – це раптова мимовільна зміна поведінки, м’язового контролю, свідомості та/або відчуттів. Напади можуть вказувати на епілепсію, інсульт або бути результатом високої температури чи травми, однак можуть свідчити і про пухлину. Це відбувається у разі, якщо новоутворення тисне на структури головного мозку та заважає передачі сигналів між нервовими клітинами. Так, дослідження свідчать, що близько 50% пацієнтів з пухлинами говорять про хоча б один випадок судороги.

Зміни особистості та настрою

Зазвичай пухлини порушують нормальну роботу головного мозку, що може викликати різкі зміни настрою або поведінки. Якщо ви помічаєте, що вас раптово почало все дратувати, ви стали пасивними та схильним до депресії, без причин не можете ладнати з близькими людьми, то варто звернутися до лікаря для повноцінного обстеження.

Ці зміни прямо не вказують на наявність новоутворень у мозку, однак краще виключити такий варіант.

Втома

Йдеться про щось більше, ніж звичайна втома після тяжкої праці або робочого дня, яка проходить після відпочинку. У разі пухлини головного мозку ви можете відчувати повне виснаження, загальну слабкість та тяжкість у кінцівках, нездатність зосередитися та виконувати найпростіші дії, часто засинаєте посеред дня, роздратовані та постійно не в дусі.

Втрата пам’яті та сплутаність свідомості

Проблеми з пам’яттю можуть бути викликані пухлиною у будь-якій частині мозку, особливо лобній або скроневій. Утворення у лобній та тім’яній частині також може вплинути на здатність мислити та приймати рішення.

Якщо вам складно сконцентруватися, ви плутаєтеся у звичних діях або не можете згадати простих речей, варто проконсультуватися зі спеціалістом.

Часто такі симптоми можуть викликатися не лише новоутвореннями мозку, а й іншими неврологічними чи психічними захворюваннями або навіть нехваткою вітамінів чи прийомом певних ліків.

Нудота та блювання

Звісно, вказані симптоми можуть свідчити про різні хворобливі стани, наприклад, грип або харчове отруєння, або ж супроводжувати здорову вагітність. Проте у разі пухлини ці неприємні відчуття можуть виникати через дисбаланс гормонів та підвищення тиску у головному мозку.

Слабкість та оніміння

Почуття слабкості може виникати, коли ваш організм бореться із пухлиною. Також деякі види утворень викликають оніміння м’язів та поколювання у руках та ногах, яке зазвичай виникає з однією сторони та вказує на локалізацію пухлини у відповідній частині мозку.

В залежності від виду утворення та місця його розташування, окрім вказаних симптомів, лікарі також помічають у пацієнтів проблеми з зором чи слухом, труднощі у ковтанні, оніміння обличчя, порушення мовлення, письма чи читання, ускладнення при ході.

Щодо причин появи пухлин головного мозку, то лікарі не мають однозначної відповіді, однак свідчать про те, що до факторів, які можуть підвищити ризик її розвитку, відносяться:

Стать. Утворення головного мозку частіше розвиваються у чоловіків.

Вік. Як правило, захворювання діагностують у дітей та людей похилого віку.

Історія сім’ї. Близько 5% пухлин пов’язані із генетичною схильністю.

Вплив. Пухлини можуть бути викликані негативним впливом деяких речовин, наприклад, розчинників, пестицидів чи нітратів.

Як бачимо, доброякісні та злоякісні утворення головного мозку можуть викликати численні порушення у функціонуванні організму, які також здатні супроводжувати інші захворювання чи стани. Якщо ви помічаєте у себе названі симптоми та відчуваєте погіршення самопочуття, не зволікайте з походом до лікаря для повноцінного обстеження, адже вчасна постановка діагнозу вкрай важлива для сприятливого прогнозу лікування.