Суд у Чехії послабив обмеження на відвідування ресторанів та клубів

Вищий адміністративний суд Чехії 2 лютого скасував обов'язок пред'являти сертифікат вакцинації проти COVID-19 або довідку про перенесене захворювання при відвідуванні ресторанів, клубів, а також при розміщенні в готелях, повідомляє Укрiнформ.

«Суд скасував положення, які забороняють відвідувачам відвідувати заклади громадського харчування, музичні, танцювальні, ігрові та подібні соціальні клуби та дискотеки, казино, а також користуватися послугами короткострокового розміщення (в готелях) і з метою оздоровлення» , - йдеться у рішенні суду.

Разом з тим суд зауважив, що розраховує на свідомість громадян, і наголосив, що особи з клінічними ознаками COVID-19 не можуть бути присутніми в публічних місцях.

Суд мотивував своє рішення тим, що обов’язок пред'являти сертифікат вакцинації опосередковано змушує людей вакцинуватися, тоді як щеплення не є в країні обов’язковим.

Вердикт набуде чинності через 7 днів. За цей час уряд має визначитися з подальшою стратегією, зокрема, може висунути нові аргументи для продовження дії обов'язку пред'являти QR-коди та довідки.

Прем’єр-міністр Петр Фіала оголосив, що республіка впоралася з ситуацією, тому обов’язкове комплексне тестування буде завершено 18 лютого.

Міністр охорони здоров’я Властіміл Валек своєю чергою заявив у парламенті, що рішення Вищого адміністративного суду є аргументом для продовження дії закону про пандемію за умови внесення в нього змін. Наразі закон про пандемію діє до кінця лютого.