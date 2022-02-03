Путін заявив про безпрецедентно високий рівень партнерства з Китаєм

Російсько-китайські відносини досягли безпрецедентного рівня всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії. Про це заявив президент Росії Володимир Путін у своїй статті для агенції "Сіньхуа", повідомляє Лента.ру.

Взаємодія двох країн він назвав зразком ефективності, відповідальності та спрямованості у майбутнє. За словами Путіна, Росія та Китай у своїх відносинах враховують інтереси один одного. При цьому він вказав на основні засади та орієнтири спільної роботи двох країн.

"Насамперед - це рівноправність, облік інтересів один одного, свобода від політичної та ідеологічної кон'юнктури, від пережитків минулого", - заявив Путін.

Москва і Пекін прагнуть динамічно нарощувати потенціал економічного партнерства і для цього є всі можливості, зазначив Володимир Путін. Зокрема, він згадав про взаємодію у таких галузях, як видобуток та перероблення корисних копалин, будівництво об'єктів інфраструктури, сільське господарство. Також між країнами складається взаємовигідний енергетичний союз.

Крім цього, Росія бачить можливості для розвитку партнерства в освоєнні космосу, у тому числі у застосуванні національних навігаційних систем та реалізації проєкту Міжнародної наукової місячної станції, йдеться в статті. За словами російського лідера, серйозний імпульс зміцненню двосторонніх зв'язків дали перехресні роки науково-технічного та інноваційного співробітництва, які пройшли в обох країнах у 2020-2021 роках.

Глава російської держави подякував китайським колегам за сприяння в налагодженні виробництва в КНР російських вакцин "Супутник V" та "Супутник Лайт". Він також висловив вдячність за своєчасну організацію постачання необхідних засобів захисту.

Путін зазначив, що завдяки солідарній позиції Росії та Китаю на саміті G20 минулого року вдалося досягти виважених рішень, у тому числі й у питаннях визнання вакцин та вакцинних сертифікатів. Він наголосив, що Росія розраховує на подальше зміцнення кооперації у боротьбі з поширенням коронавірусу.

Стаття російського лідера була опублікована напередодні зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном, яка пройде на полях Олімпійських ігор у Пекіні 4 лютого. У матеріалі зазначається, що на майбутніх переговорах буде порушено широке коло гуманітарних тем, проте особливе значення буде надано розвитку ділових зв'язків.

Путін також розкритикував спроби низки країн політизувати Олімпіаду.