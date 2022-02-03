Світовий ринок електромобілів у 2021-му подвоїв обсяги продажів

Курс на електрифікацію автопарку, взятий найбільшими регіональними ринками планети, дозволив минулого року збільшити обсяги продажів електромобілів з 3 до 6,6 млн штук всього за рік. Якщо врахувати, що у 2019 році було продано не більше 2,2 млн електромобілів, то за два роки обсяги потроїлися. При цьому 90% продажів припадають на кілька найбільших ринків планети, а решта сильно відстає, повідомляє 3Dnews.

Як показує статистика Міжнародного енергетичного агентства, у 2020 році на електромобілі припадало не більше 4,1% обсягів продажу нових транспортних засобів, але за підсумками 2021 року їхня частка зросла до 8,57%. За оцінками джерела, зараз дорогами планети пересуваються близько 16 млн електромобілів, споживаючи щорічно до 30 ТВт·ч електроенергії — обсяг, який можна порівняти з енергоспоживанням усієї Ірландії.

Лідером в електрифікації транспорту залишається Китай, минулого року тут було продано 3,4 млн електромобілів — більше, ніж у всьому світі за 2020 рік. До грудня минулого року частка електромобілів на первинному ринку КНР досягла 20%. До середини десятиліття цей рівень буде досягнуто постійно.

У Європі обсяги продажів електромобілів за 2021 рік зросли на 70% до 2,3 млн штук, але приблизно половина з них залишалася гібридами, що заряджаються, які теж потрапляють у статистику. Електрифіковані автомобілі формували 17% первинного ринку Європи минулого року, але деякі країни регіону пішли в цьому плані далеко вперед. Норвегія (72%), Швеція (45%) та Нідерланди (30%) випереджають найбільший ринок Європи, яким залишається Німеччина зі своїми 25% електромобілів на первинному ринку за підсумками 2021 року.

У США обсяги продажів електромобілів минулого року подвоїлися до півмільйона штук, але в загальній масі нових автомобілів їхня частка все одно не перевищила 4,5%. У сукупності приблизно дві третини світового ринку автомобілів всіх типів припадають на Китай, Європу та США, а на ринку електромобілів ці регіони контролюють приблизно 90%. Навіть Південна Корея після подвоєння обсягів продажів електромобілів у минулому році не може похвалитися їх часткою понад 8%, а в Японії частка електромобілів взагалі не перевищує 1%, як і в більшості великих країн зі зростаючою економікою типу Бразилії, Індії та Індонезії.

Рейтинг електромобілів за марками очолює Tesla з 936 тисячами проданих в 2021 році екземплярів, на другому місці розмістився концерн Volkswagen з 763 тисячами машин, на третьому розташувався китайський BYD з 598 тисячами електромобілів, на четвертому присутня General Motors, а закриває п'ятірку Stellantis із 385 тисячами проданих електромобілів.