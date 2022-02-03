Небезпечний вірус для macOS навчився обходити захист Apple

В офіційному блозі Microsoft з'явився запис про шкідливе програмне забезпечення для macOS, яке активно використовується зловмисниками вже більше року, повідомляє 4PDA.

За словами IT-фахівців, за весь час існування вірусу Apple так і не закрила «дірку» в операційній системі, а сам він став набагато «живучим».

Згідно з джерелом, троян, який отримав назву UpdateAgent, встановлює постійний бекдор на заражених комп'ютерах та ноутбуках під керуванням macOS. Він виконує примусове завантаження рекламного програмного забезпечення, а також здійснює збір інформації про користувача. Крім того, останні версії вірусу періодично відсилає на віддалений сервер звіти про свій стан, і за необхідності завантажує додаткові бібліотеки.

Перед встановленням рекламного ПЗ шкідливість очищає файли, що виконуються від прапорів механізму безпеки Gatekeeper. Завдяки цьому система не вважає завантажені з Інтернету пакети підозрілими. Сама ця можливість не нова, але її поява в останніх версіях UpdateAgent вказує на постійне доопрацювання вірусу.

За словами представників Microsoft, щоб потрапити на ПК, троян маскується під легальне програмне забезпечення, наприклад, програми для перегляду відео або клієнти чатів підтримки. "Впіймати" вірус можна через спливаючі вікна або рекламні банери на зламаних або шкідливих веб-сайтах. Як захист фахівці порекомендували користувачам встановлювати софт тільки з довірених джерел.