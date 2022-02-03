Сумісність дітей та батьків по гороскопу: найгармонічніші знаки

Важливо, щоб між членами сім'ї панували порозуміння та підтримка. Якщо у вас різні бачення світу та темперамент, можливо, виникнуть труднощі. Але є й ті, кому поталанило більше. Деякі знаки набагато краще вибудовують стосунки з тими, хто з ними сумісний, повідомляє WomanEL.

Овен-Лев

Овен і Лев належать до однієї й тієї ж стихії та поділяють риси незалежності, самодостатності та авантюризму. Оскільки обидва знаки орієнтовані він, дії дитини отримають схвалення матері.

Близнюки-Водолій

Врівноважений Водолій підтримує нерішучих Близнюків у прийнятті рішень, а волелюбні Близнюки залишають місце для гнучкості – риси, яку Водолії рідко виявляють. Доповнюючи один одного і поділяючи любов до допитливості, знань та нових речей, ці знаки становлять гарне поєднання батьків та дітей.

Рак-Козеріг

Сестринські знаки добре врівноважують одне одного. У той час як Рак – емоційний знак, Козероги у повсякденному житті надають перевагу раціональності та прагматизму. Вони обидва мають тверді погляди, орієнтовані на будинок та сім'ю.

Скорпіон-Риби

Водні знаки – це сильні емоції та глибокі розмови. Оскільки обидва знаки поділяють свою стихію і, отже, основні цінності та характеристики, їм досить легко зрозуміти один одного та дії один одного.

Телець-Діва

Знаки землі поділяють такі цінності, як терпіння, наполегливість та послідовність, які роблять їх гарною командою. На додаток до цього їх загальна перевага є раціональністю, але висока цінність емоцій полегшує розуміння один одного.

Стрілець-Близнюки

Поєднання повітря-вогонь наповнене розумінням один одного через їхню спільну любов до нових речей. До того ж Стрільці такі ж вільні духом істоти, як і Близнюки.