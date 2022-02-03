Єврокомісія: дати вступу України до ЄС наразі немає

У Євросоюзі поки що немає конкретної дати вступу України до блоку, про це в інтерв'ю ТСН﻿ розповів віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Він зазначив, що вони із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем обговорювали Угоду про асоціацію.

За словами віце-президента Єврокомісії, у певному сенсі виконання Угоди про асоціацію відкриє шлях для наступних можливих кроків.

Також Домбровскіс зазначив, що можливих дат вступу України до Євросоюзу зараз немає.