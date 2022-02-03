У електромобілів Tesla нова проблема: цього разу з гальмами

Тільки за останні три місяці власники електромобілів Tesla більше 100 разів поскаржилися на те, що їхні машини несподівано гальмують без жодних причин, повідомляє 3Dnews.

У жовтні минулого року гендиректор Tesla Ілон Маск (Elon Musk) заявив, що це відома проблема, і що компанія змушена відкотити бета-версію Full Self-Driving 10.3 для її усунення, але з тих пір кількість скарг різко зросла.

Як повідомляє The Washington Post, за останні три місяці до Національного управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) надійшло 107 скарг на мимовільне гальмування електромобілів Tesla. Для порівняння, за попередні 22 місяці регулятор отримав лише 34 скарги на аналогічну проблему.

Власники електромобілів скаржаться, що проблема виникає навіть на порожньому шосе. При цьому автомобіль не плавно сповільнюється, а здійснює екстрене гальмування. Така поведінка в деяких випадках супроводжується помилковими повідомленнями про можливість зіткнення.

Передбачається, що проблема може бути пов'язана з неоднозначним рішенням Tesla прибрати радарні датчики нових електромобілів Model 3 і Model Y. Воно було прийнято після того, як Маск публічно висловив намір відмовитися від використання радарів для управління системою допомоги водієві на користь камер.

Представник NHTSA заявив, що відомство знає про проблему і зараз займається розглядом скарг. За його словами, якщо буде виявлено, що проблема створює реальну небезпеку, NHTSA негайно вживе необхідних заходів.