Експерти розповіли про проблеми з регулюванням ринку криптовалют

Ринок криптоактивів має цілу низку проблем, світового досвіду регулювання цієї сфери поки немає, на вироблення законодавства йдуть роки, зазначають експерти, повідомляє РИА Новости.

Говорячи про основні проблеми у сфері торгівлі криптовалютами у світі, науковий співробітник Європейського інституту ринків капіталу Апостолос Томадакіс наголосив на кількох пунктах.

"Перше – це відсутність єдиного визначення. Під терміном "криптоактиви" ми маємо на увазі досить широкий спектр різнорідних форм із дуже різними характеристиками. Це створює серйозні проблеми для влади", - сказав експерт.

Крім того, через свою "псевдоанонімність" криптовалюти можуть використовуватися для угод, пов'язаних з незаконною діяльністю. Також є проблеми з тим, як оцінюються криптовалюти, ця специфіка може створювати проблеми для оподаткування.

На проблемах з оподаткуванням наголосив і інший експерт.

"Підвищене ухилення від сплати податків буде зберігатися, оскільки багато ранніх власників (покупці криптовалют – ред.) не поспішають заявляти про прибутки", - сказав старший аналітик з ринків Oanda Едварда Мойа.

Ще однією проблемою, на його думку, є те, що люди втрачають паролі до своїх криптогаманців і повідомляють, що більше не мають доступу до них. При цьому різні країни та регіони світу знаходяться поки що у процесі вироблення законодавства для регулювання ринків криптовалют, світового досвіду в цьому питанні поки що немає.

Мойа вважає, що Євросоюз може очолити процес посилення регулювання цієї сфери. Пропозиції Єврокомісії щодо правил для ринків криптоактивів Євросоюзу (MiCA) були представлені у 2020 році, проте все ще не набрали чинності, оскільки мають відбутися затвердження Європарламентом та Радою країн ЄС. У США ж вироблення відповідного законодавства "може розтягнутися на роки", - сказав Мойа.