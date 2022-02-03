Поліпшення відносин з Києвом сприяє процвітанню у регіоні – МЗС Туреччини

В останні роки дипломатичні відносини між Україною та Туреччиною значно покращилися завдяки взаєморозумінню, довірі та наявності спільних інтересів, а подальше їх покращення сприяє миру, стабільності та процвітанню в регіоні, вважають у міністерстві закордонних справ Туреччини, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У пресрелізі турецького МЗС, оприлюдненому на сайті відомства у четвер з нагоди 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Києвом та Анкарою, зазначається, що остання вважає Україну своїм стратегічним партнером.

"Ми відзначаємо 30-річчя встановлення дипломатичних відносин з нашим стратегічним партнером Україною. Останніми роками наші відносини з Україною демонструють значний прогрес завдяки взаєморозумінню, довірі та спільним інтересам. Це також сприяє миру, стабільності та процвітанню нашого регіону", - йдеться у пресрелізі.

У ньому наголошується, що Туреччина підтримує територіальну цілісність та суверенітет України, не визнає незаконну анексію Криму та виступає за мирне врегулювання конфлікту на Донбасі відповідно до міжнародного права.

"Спільні зусилля щодо захисту прав та інтересів наших кримськотатарських одноплемінників, які є мостом дружби та співпраці між Україною та нашою країною, ще більше зміцнюють відносини між Туреччиною та Україною", — наголошується в документі.

У турецькому МЗС також уточнюють, що взаємні кроки, які будуть зроблені з різних приводів у майбутній період та в ході 10-го засідання Стратегічної ради високого рівня, яке проходить сьогодні у Києві за участю президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, сприятимуть розширенню та поглибленню масштабів нашої двосторонньої співпраці.

"У 30-ті роковини встановлення наших дипломатичних відносин ми підтверджуємо нашу волю до подальшого розвитку нашої співпраці у всіх сферах в ім'я добробуту та добробуту наших народів", - підсумували у відомстві.

Як повідомлялося, у четвер президент Турецької Республіки Реджеп Ердоган відвідає Україну з офіційним візитом, під час якого зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським.