Сьогодні київські вулиці перекриють для проїзду кортежів

Сьогодні Україну відвідає президент Туреччини Ердоган. Киян попередили про перекриття вулиць, повідомляє 24 Канал.

Сьогодні, 3 лютого, в Україну з офіційним візитом прибув президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Киян вже попередили про можливе перекриття вулиць через кортеж високопосадовця.

За даними Офісу президента, офіційна церемонії зустрічі турецького гаранта із Володимиром Зеленським в Україні стартує о 13:00. Проведуть її у Маріїнському палаці. Вже о 15:25 лідери держав мають виступити перед представниками ЗМІ. Тобто перемовини триватимуть більше двох годин.

В Управлінні держохорони у той же час вже попередили киян про можливе перекриття вулиць у низці районів - обмеження будуть пов'язані із заходами щодо забезпечення охорони Ердогана. Зокрема, перекрити рух можуть в центральній частині міста, а також на деяких вулицях Дарницького, Печерського та Шевченківського районів. Нагадали також, що такі заходи передбачені законом.