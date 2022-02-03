Культовий Porsche 911 готується до рестайлінгу

Німецька компанія Porsche готується до планового оновлення своєї культової моделі 911. На дорогах Заполяр'я проходять дорожні випробування прототипу новинки, повідомляє Обозреватель.

Нагадаємо, що нинішня генерація Porsche 911 (992) дебютувала у листопаді 2018 року на автомобільній виставці в Лос-Анджелесі. Тож у компанії вже працюють над оновленнями для свого бестселера.

Наприкінці минулого року на тестах було помічено ретельно закамуфльований прототип Porsche 911 Turbo, а цього разу в об'єктиви фотошпигунів потрапив класичний варіант 911. Очікується, що презентація оновленої моделі відбудеться восени поточного року, а 2023-го модель почне надходити до дилерів у всьому світі.

У процесі модернізації автомобіль отримає видозмінений передній бампер зі збільшеними повітрозабірниками та активними заслінками для кращої аеродинаміки. Джерело: Carscoops

У процесі модернізації автомобіль отримає видозмінений передній бампер зі збільшеними повітрозабірниками та активними заслінками для кращої аеродинаміки. У задній частині з'явиться розвинений дифузор з центральним розташуванням труб, а також додаткові вентиляційні прорізи на крилах. Активне заднє антикрило допоможе підвищити притискну силу на високих швидкостях.

У салоні новинки очікується панель приладів нового дизайну, а інформаційно-розважальна система отримає розширений функціонал. З'являться нові варіанти та кольори оздоблювальних матеріалів.

У задній частині з'явиться розвинений дифузор з центральним розташуванням труб. Джерело: Carscoops

Очікується, що більшість силових агрегатів актуальної моделі збережуться. Мало того, не виключено появи електрифікованої версії з допоміжним електромотором. Нинішнє покоління моделі було розроблено з урахуванням можливості електрифікації, тим більше, що прототип гібридного 911 Turbo був помічений на випробуваннях на "Нюрбургрингу" ще минулого року. Не виключено, що крім оновленої версії, компанія покаже першу "позашляхову" модифікацію 911 Safari.