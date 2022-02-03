Подовжені кардигани – головний тренд весни 2022

З приходом весни українські модниці зможуть зняти теплі куртки та вдягнутися в подовжені кардигани, які будуть на піку популярності у березні, квітні та травні 2022 року, повідомляє Today.ua .

Навесні 2022 року в моду увійдуть подовжені кардигани, які подарують комфорт та затишок, зігріють у холодні весняні дні та захистять від вітру.

фото: instagram

Модні кардигани довжиною до середини стегна або до середини гомілки, візуально витягнуть фігуру, приховують недоліки та нададуть образу стрункості та витонченості.

Носити подовжений кардиган можна з будь-яким одягом та взуттям. Під низ можна одягнути сукню, брючний костюм, спортивний костюм чи джинси. Чоботи на підборах, ботильйони, туфлі або кросівки - відмінно доповнять образ і підкреслять індивідуальність.

Модні моделі приховують зайву вагу і візуально зроблять фігуру стрункішою та привабливішою.