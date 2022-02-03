Подовжені кардигани – головний тренд весни 2022
З приходом весни українські модниці зможуть зняти теплі куртки та вдягнутися в подовжені кардигани, які будуть на піку популярності у березні, квітні та травні 2022 року, повідомляє Today.ua .
Навесні 2022 року в моду увійдуть подовжені кардигани, які подарують комфорт та затишок, зігріють у холодні весняні дні та захистять від вітру.
Модні кардигани довжиною до середини стегна або до середини гомілки, візуально витягнуть фігуру, приховують недоліки та нададуть образу стрункості та витонченості.
Носити подовжений кардиган можна з будь-яким одягом та взуттям. Під низ можна одягнути сукню, брючний костюм, спортивний костюм чи джинси. Чоботи на підборах, ботильйони, туфлі або кросівки - відмінно доповнять образ і підкреслять індивідуальність.
Модні моделі приховують зайву вагу і візуально зроблять фігуру стрункішою та привабливішою.