Вчені назвали умови, за яких можна заразитися "Омікроном"

Ризик заразитися COVID-19 від носія штаму "Омікрон" підвищується майже до 100%, якщо хвора людина не носить маску. Про це йдеться у роботі японських учених НДІ фізико-хімічних досліджень RIKEN, повідомляє Газета.ru.

За словами експертів, найбільше шансів захворіти, якщо інфікований коронавірусом знаходився близько 15 хвилин на відстані пів метра і менше.

Експерти змоделювали різні ситуації за допомогою суперкомп'ютера "Фугаку". За основу моделі було взято розмову з носієм штаму "Омікрон" протягом 15 хвилин на різних відстанях. У ході досліджень звірявся ризик заразитися з маскою та без неї.

За представленою симуляцією, ризик інфікування від нового варіанта "Омікрон" наближений до нуля, якщо хворий носить маску, а розмова з ним проходить на відстані метра і більше.

У тому випадку, якщо носій вірусу не надягнув засіб індивідуального захисту на особу і знаходиться на такій самій відстані — шанси заразитися зростають до 60%.

Японські вчені підкреслили, що заразність штаму "Омікрон" приблизно в 1,5 раза вища за штам "дельта".