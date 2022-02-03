В оператора мобільного зв'язку "Київстар" стався масштабний збій

Сьогодні вранці, 3 лютого, у роботі оператора мобільного зв'язку "Київстар" стався збій. Абоненти не можуть зателефонувати та зайти в особистий кабінет додатку "Мій Київстар".

При спробі зателефонувати повідомляється про те, що на мобільному балансі недостатньо коштів. Також не можна перевірити стан рахунку – не працюють коди для перевірки *111# і *110#.

Абоненти повідомляють, що навіть після поповнення балансу проблема не вирішується.

Крім того, неможливо зайти до особистого кабінету програми "Мій Київстар", також не працює сайт оператора.

"Дійсно, зараз спостерігаються складнощі при здійсненні дзвінків. Дякую за інформацію, ми вже повідомили в технічний відділ, наші фахівці працюють над вирішенням питання, приносимо вибачення за тимчасові незручності" , – йдеться у відповіді "Київстара" на скарги у Facebook.

У "Київстарі" запевнили, що вже передбачено компенсації для абонентів, які зіштовхнулися з такими складнощами. Вони будуть нараховуватися автоматично.

