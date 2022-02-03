Україна направила запити на військову допомогу - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна в цьому місяці направила до країн запити на отримання військової допомоги. Наразі очікується відповідь, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Ми ще раз направили за моїм дорученням вже в лютому місяці запит до дружніх країн з нашими потребами. Будемо чекати на офіційні відповіді і готовність нам допомогти" , - сказав Резніков.

Раніше стало відомо, що уряд Польщі схвалив нову військову підтримку Україні. Також Україна отримала зброю від США.