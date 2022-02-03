На Банковій проходить мітинг проти насильства в армії та Нацгвардії

У середу, 3 лютого, під Офісом президента у Києві проходить "Мітинг справедливості" проти нестатутних відносин та насильства в українській армії та Нацгвардії, повідомляє Страна UA.

За словами організаторів, проблема насильства в армії масштабна, але влада та правоохоронці на неї практично не звертають уваги, а випадки смертей через нестатутні стосунки замовчуються.

В акції беруть участь люди, чиї близькі постраждали від "дідівщини". Зокрема, це сім'ї, рідні яких загинули у військовій частині 3021, де служив Артемій Рябчук, котрий розстріляв товариш по службі. За поширеною версією, основним мотивом убивства були видавництво та цькування нацгвардійця.

Учасники акції вимагають відновити розгляд кримінальних справ та покарання для винних у кожному окремому випадку загибелі їхніх близьких.

На акції протесту під Офісом президента присутні батьки 19-річного Мансура Вержаковського, який загинув у тій частині Нацгвардії у Дніпрі, де влаштував розстріл Рябчук.

Як стверджує слідство, Мансур наклав на себе руки пострілом у голову. Але родичі померлого нацгвардійця у цю версію не вірять. Вони впевнені, що це було вбивство.