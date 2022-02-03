8 способів застосування лимонної кислоти

Лимонна кислота - це порошок білого кольору без запаху і з легким кислим присмаком. Така речовина вважається однією з найбільш поширених харчових добавок, її використовують кухарі, косметологи та господині, які не люблять користуватися "хімією", повідомляє УНІАН.

Для чого можна використовувати лимонну кислоту і як правильно це робити - ﻿читайте далі.

Чайник з накипом

Якщо на вашому чайнику утворився накип, наповніть його водою і всипте 2 ст.л лимонного порошку. Прокип'ятіть чайник протягом 10 хвилин, потім залиште на 30 хвилин. У разі, якщо накипу занадто багато, слід прокип'ятити ще раз. Потім вилийте розчин, залийте чисту воду, знову включіть чайник, потім злийте воду з залишками накипу і все-чайник чистий.

Мікрохвильова піч

Візьміть глибоку місткість, налийте в неї 200 мл води, додайте 1 ч.л лимонної кислоти. Поставте миску в мікрохвильовку і включіть її на 15 хвилин. По закінчення зазначеного часу протріть вологою ганчіркою стінки грубки - після лимонного розчину бруд буде "відставати" швидше.

Плями від вина

У пульверизатор налийте 100 мл води і додайте 1 ст.л лимонної кислоти. Нанесіть розчин на пляму, потріть губкою. Залиште на 5-10 хвилин, якщо погода сонячна, то винесіть на вулицю. Прополощіть одяг і висушіть природним чином.

Нагар і жир на сковороді

Знайдіть велику каструлю, налийте в неї 2 л. води і розчиніть 2 ст.л лимонної кислоти. Поставте на вогонь, покладіть всередину каструлі сковороду і прокип'ятіть протягом 15 хвилин. Потім приберіть нагар і жир дерев'яною лопаткою.

Срібні прикраси

Якщо ювелірні вироби зі срібла втратили привабливий вигляд, приготуйте розчин лимонної кислоти: на 500 мл води 10-15 гр порошку. Опустіть туди прикраси на 30 хвилин. Бруд, що в'ївся, можна видалити, якщо прокип'ятити вироби в розчині 10-15 хвилин. Потім прикраси дістати, промити під проточною водою і витерти ганчіркою.

Лимонна кислота - застосування в косметології

Маски для обличчя

Використовувати будь-яку з масок, описаних нижче, можна не частіше 2-3 разів на тиждень.

Від прищів: взяти помідор, очистити його від шкірки і перетворити в пюре, змішати з 1 ч.л лимонної кислоти і 1 ч. л м'яти. Додати 0.5 ч. л пивних дріжджів і 2 ч.л подрібненої геркулесової каші. Змішати інгредієнти, нанести на обличчя, тримати 15 хвилин і змити прохолодною водою.

Від чорних крапок: розвести в невеликій кількості води 1 ч.л лимонної кислоти, додати 2 ч. л меду, нанести на обличчя. Залишити на 20 хвилин, змити прохолодною водою.

Ополіскувач для волосся

Розчинити 1 ст.л лимонної кислоти в 200 мл води і кожен раз після миття голови обполіскувати розчином волосся. Такий косметологічний лайфхак зміцнить шевелюру, відрегулює роботу сальних залоз і позбавить від лупи, якщо вона є.

Боротьба із зайвою вагою

Дієтологи вважають, що якщо взяти 1 л.чистої питної води, розчинити в ньому 1 щіпку лимонної кислоти і регулярно вживати такий напій між прийомами їжі, то у вас вийде зменшити кількість порцій. Відбувається це через те, що лимонна кислота знижує апетит і покращує травлення.