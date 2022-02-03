Facebook припинив зростання за кількістю активних користувачів

Facebook припинив зростання за кількістю активних користувачів
Фото: Pixabay

Соціальна мережа Facebook зупинилася у рості щодо числа активних користувачів. Це сталося вперше за історію існування платформи, повідомляє РБК-Україна.

Згідно з підсумками Meta за четвертий квартал 2021 року:

  • MAU (щомісячні активні користувачі) - показник залишився на стабільному рівні - 2,9 млрд користувачів;
  • DAU (щоденні активні користувачі) - цей показник вперше за історію соціальної мережі - впав. Під час третього кварталу ця цифра була на рівні 1,93 млрд. Тепер - 1,929 млрд.

TechCrunch припускає, що компанія Meta, внаслідок багаторічної діяльності на світовому ринку - привернула увагу максимально доступної кількості людей, у зв’язку з чим її зростання вже не зможе бути настільки ж активним. Водночас корпорація почала вкладати більше зусиль в розвиток месенджеру WhatsApp та фотоблогу Instagram.

Як відзначає CNBC, внаслідок невтішних підсумків, акції Facebook впали аж на 20%.

Виторг за квартал склав 33,67 млрд доларів проти 33,4 млрд очікуваних. Водночас інвестори були незадоволені виторгами Meta на перший квартал 2022 року - 27-29 млрд доларів, у той час, коли очікувалось щонайменше 30 млрд доларів.

Компанія Цукерберга пояснила зменшення виторгу новими правилами Apple щодо приватності користувачів. Нібито, через це корпорація недозаробить близько 10 млрд доларів.

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