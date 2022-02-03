Три салати з мідіями на день народження - гості будуть у захваті

У кожен салат потрібні або заморожені мідії, або підкопчені, або в розсолі. Всі вони заправляються соусами на основі оливкової олії, меду, гірчиці, повідомляє Сьогодні.

Чомусь, коли потрібно приготувати оригінальні салати з дарами моря, мідії опиняються в аутсайдерах. Настав час виправити цю несправедливу ситуацію і спробувати хоча б один з цих трьох салатів.

Салат з мідіями та запеченим гарбузом

Салат за мідіями та запеченим гарбузом / Фото: instagram.com/taninakuhnya/

Інгредієнти:

гарбуз – 240 г;

часник – 2 зуб.;

мускатний горіх – 1 ч. л.;

мед -1 год. л.;

листя салату – 100 г;

чері, болгарський перець – по 40 г;

мідії підкопчені – 16 шт.;

сир (за смаком) – 30 г.

Для заправки:

олія оливкова – 60 мл;

гірчиця діжонська, винний оцет – по 1 ч. л.;

соєвий соус – 2 ст. л.

мед – 2 ч. л.

базилік, чебрець, орегано – за смаком.

Як приготувати:

Очищений гарбуз порізати однаковими кубиками. Трохи посолити, поперчити, посипати мускатним горіхом і натерти пропущеними через прес часником та медом. Запекти у фользі за 200 градусів 20 хвилин. Солодкий перець та помідори нарізати, посипати пряними травами, злегка посолити та поперчити, збризкати оливковою олією. Запекти в духовці за 200 градусів 10 хвилин. Довільно порвати листя салату, додати перець з помідорами, гарбуз. Полити заправкою та все перемішати. Викласти у салатник. Зверху викласти сир, порізаний середніми шматочками, та мідії. За бажанням посипати пряними травами.

Салат з мідіями та сирними кульками

Салат з мідіями та сирними кульками / Фото: instagram.com/smolova_ann/

Інгредієнти:

мідії – 400 г;

рукола;

чері;

лимон або лимонний сік;

Для кульок:

знежирений сир – 200 г;

в'ялені томати в олії – 50 г (7-8 скибочок);

зубчик часнику;

сік лимона для мідій;

суміш перців.

Для заправки:

бальзамічний крем або трохи соєвого соусу.

Як приготувати:

Руколу помити, просушити та викласти в тарілку, чері розрізати на 4 частини та викласти до руколи. На мінімальній кількості оливкової олії обсмажити кілька хвилин мідії, полити соком половини лимона. Коли охолонуть, викласти до овочів. Змішати сир з дрібно нарізаними в'яленими томатами, вичавити зубчик часнику і додати кілька чайних ложок олії з банки з томатами, поперчити. Скачати кульки та відправити до салату. Заправити за смаком.

Салат з мідіями, помідорами та фарфалє

Салат з мідіями, помідорами та фарфалє / Фото: instagram.com/makhovskaya_an

Інгредієнти:

макарони фарфалє;

відварені мідії у розсолі (1 баночка);

листя салату, петрушка, свіжа м'ята;

помідор, болгарський перець;

соняшникова або оливкова олія;

сіль.

Як приготувати: