Олігархи мають 3 місяці, щоб позбутися активів або посади - Мін'юст

Міністерство юстиції нагадує, що наприкінці травня Рада національної безпеки та оборони оприлюднить перші рішення про визнання осіб олігархами. До відповідного реєстру потраплятимуть ті, хто матиме такі ознаки: наявність значних активів, монополія на окремому ринку товарів, участь у політичному житті та контроль медіа, повідомляє Лівий берег.

"Критерій у частині політики дуже-дуже простий і легко перевіряється. Насамперед це – якщо особа займає якусь політичну посаду або має близьких родичів чи бізнес-партнерів на політичних посадах. Наступний критерій – власність медіа. Зараз кілька тисяч суб’єктів інформаційної діяльності, передовсім ідеться про телеканали, зобов’язані й публічно розкривають структуру власності – хто є їхніми власниками й кінцевими бенефіціарами. Заходимо на відповідний вебсайт, дивимося інформацію про структуру власності або запитуємо її у Нацради з телебачення і радіомовлення й дивимося, хто з таких потенційних кандидатів у олігархи офіційно є в структурі власності медіа", – зазначив міністр юстиції Денис Малюська.

Він також додав, що структуру власності будь-якої компанії можна також перевірити через Єдиний державний реєстр.

"Так само абсолютно спокійно можна подивитися декларації нардепів, який обсяг фінансів у них є і чи дотягує він до лімітів, встановлених законом про олігархів. Так само можна подивитися компанії, якими вони володіють. Можна подивитися обороти цих компаній, активи – абсолютно все є онлайн", – наголосив Малюська.

Голова Мін'юсту зазначив, що перевірити, хто олігарх, а хто ні, може будь-яка зацікавлена особа.