За рік ціна на електрику зросла в півтора раза

Середньозважена ціна на електроенергію в Україні на ринку "на добу вперед" (РДН), який є головним орієнтиром для всіх сегментів ринку, за 2021 рік зросла на 49,2%, до 2038,6 грн за МВт-год, повідомляє УНІАН.

Про це свідчать дані держпідприємства "Оператор ринку".

"Середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії на РДН у 2021 році була на 49,26% вище середньозваженої ціни 2020 року і становила 2 038,60 грн/МВт-год" , - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в порівнянні з індексами цін базового навантаження на аналогічних торгових майданчиках сусідніх європейських країн, цінові індекси в Україні, особливо в другому півріччі 2021 року, були значно нижче.