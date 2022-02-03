Кардіолог порадила після ковіду менше займатися сексом

Протягом двох місяців після перенесеного коронавірусу людині слід уникати фізичних навантажень, зокрема потрібно "зменшити оберти" в сексі та перейти в більш щадний режим, повідомляє Life.

Інфекція вражає серцево-судинну систему та великі навантаження можуть призвести до інфаркту, попередила лікар-кардіолог, кандидат медичних наук Асіят Хачирова.

"При постковиді організм ослаблений. Навіть мінімальне фізичне навантаження дає сильне серцебиття. Це відхилення самостійно проходить через місяць або два після CoViD-19. Секс у цей час має бути щадним. Секс - це фізичне навантаження, і його треба максимально адаптувати під свій стан" , - Пояснила лікар.

Вона порадила під час інтиму прислухатися до власних відчуттів. Якщо виникло відчуття печіння чи тиску у районі грудей, слід зменшити темп. Ці симптоми можуть означати критичну нестачу кисню та поживних речовин для серця.