У НАТО заявили про найбільше посилення РФ у Білорусі з часів "холодної війни"

Присутність російських військових сил у Білорусі стала найбільшою з часів "холодної війни", заявив у четвер генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Останніми днями ми спостерігаємо значну передислокацію російських військових сил до Білорусі. Це найбільша російська присутність там із часів "холодної війни" , - сказав Столтенберг на пресконференції у Брюсселі.

Генсек НАТО зазначив, що до Білорусі перекинуто сучасне озброєння. Він, зокрема, згадав про літаки Су-35, комплекси С-400, ракетні комплекси "Іскандер".

Говорячи про чисельність російських сил поблизу України, він заявив, що, за його даними, вона "суттєво перевищила 100 тис. осіб".

Столтенберг знову наголосив, що НАТО закликає Росію до деескалації ситуації навколо України. Він також вкотре попередив про "серйозні наслідки" для Росії у разі "подальшої агресії проти України".