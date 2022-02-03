У Нідерландах розберуть міст ХІХ століття через яхту Безоса

У Нідерландах вирішили розібрати історичний міст Koningshaven, щоб під ним могла пропливти 40-метрова яхта засновника Amazon Джефа Безоса, повідомляє Газета.ru.

Фото: Nick van Meurs/Alamy

Визначна пам'ятка, побудована в 1878 році, сильно постраждала під час Другої світової війни. У 2017 році міст реконструювали й вирішили більше не чіпати на прохання істориків, проте обіцянку довелося порушити.

Це рішення було ухвалено через помилку голландської корабельні, яка не розрахувала висоту судна Безоса. Спочатку яхту планували перевести під мостом частинами, проте влада вирішила, що зручніше буде розібрати міст.

Сам мільярдер уже заявив, що він та його компанія готові відшкодувати країні витрати на ці роботи.