Хореограф Влад Яма здивував фото із дружиною
Пара постала на чорно-білих фото. Зірка зазначив, що дуже любить таку близькість із дружиною, повідомляє Корреспондент.
Відомий хореограф Влад Яма приголомшив шанувальників зухвалою фотосесією із дружиною Ліліаною. Кадри з'явилися в Instagram подружжя.
"Люблю, коли ми так близько один до одного", - написав зірка.
На чорно-білих знімках пара позувала у різних вбраннях. Яма з'явився перед камерою в костюмі ділового стилю. З-під розстебнутого піджака було видно його голий торс. Його дружина також вибрала суворий сірий костюм.