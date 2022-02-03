Хореограф Влад Яма здивував фото із дружиною

Пара постала на чорно-білих фото. Зірка зазначив, що дуже любить таку близькість із дружиною, повідомляє Корреспондент.

Відомий хореограф Влад Яма приголомшив шанувальників зухвалою фотосесією із дружиною Ліліаною. Кадри з'явилися в Instagram подружжя.

"Люблю, коли ми так близько один до одного" , - написав зірка.

На чорно-білих знімках пара позувала у різних вбраннях. Яма з'явився перед камерою в костюмі ділового стилю. З-під розстебнутого піджака було видно його голий торс. Його дружина також вибрала суворий сірий костюм.

Влад и Лилиана Яма instagram.com/vladyama_official