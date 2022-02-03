Пікап Toyota продали за рекордні 700 000 доларів

Toyota зібрала 1,2 мільйона доларів для свого фонду з підтримки паралімпійської збірної США на аукціоні. Для цього компанії знадобилося всього лише пустити з молотка два перших серійних екземпляри пікапа Tundra нової генерації, повідомляє РБК-Україна.

Першим лотом благодійного аукціону став пікап Toyota Tundra у виконанні Capstone з номером кузова 001. Машина була продана за 700 000 доларів. Слідом за нею Tundra в обвісі TRD Pro з номером кузова 002 пішла з молотка за 550 000 доларів. Крім самих машин переможці аукціону отримають цілий набір фірмових сувенірів і екскурсію в центр підготовки американських паралімпійців.

Обидва пікапи оснащені новою гібридною силовою установкою i-FORCE MAX, яка поєднує в собі 3,5-літровий бензиновий V6 з подвійним турбонаддувом, невеликий електромотор і 10-ступінчасту автоматичну трансмісію. Продуктивність новинки становить 437 к.с. і 790 Нм. Цікаво, що покупці отримають свої машини тільки через два місяці, в березні цього року.

Гроші, вторговані на аукціоні, підуть в Паралімпійський фонд США, створений компанією для підтримки спортсменів-паралімпійців збірної США. На сьогодні він підтримав понад 340 спортсменів по всій країні. За весь час свого існування фонд зібрав в цілому 4,9 мільйона доларів. І продавши лише дві машини, в цю скарбничку додалося ще 1,2 млн доларів.