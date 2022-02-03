Відомі імена зіркових ведучих Євробачення-2022: хто вони

Вже цієї весни грандіозний пісенний конкурс Євробачення прогримить у Турині. Організатори шоу вже визначились з вибором ведучих шоу – ними стали найуспішніші зірки не лише італійського, а й британського шоубізнесу, повідомляє 24 Канал.

Євробачення-2022 завжди є чималою подією у музичному світі. Тож і вести його мають талановиті й яскраві люди. Цьогоріч до пісенного конкурсу долучились – співачка Лаура Паузіні, телеведучий Алессандро Каттелан та виконавець Міkа.

Зірки вже встигли розповісти про свої враження у соціальних мережах. До прикладу, відомий італійський ведучий Алессандро Каттелан.

"Великі новини сьогодні. Чекаю вас на Євробаченні!" , – поділився у дописі артист.

Ведучі Євробачення 2022 / Фото з інстаграму конкурсу

Алессандро Каттелан вже понад 20 років є одним із найзнаменитіших ведучих Італії. Він створив та вів багато розважальних вечорів, а також представив деякі нові формати шоу в Італії, як Total Request Live, Le Iene та X-Factor Italy.

Алессандро Каттелан / Фото з інстаграму

До конкурсу приєднався співак з Великої Британії – Міkа. Він очолив UK Singles Chart з піснею Grace Kelly й одразу став попзіркою. Сингл розійшовся тиражем понад 3 мільйони копій по всьому світу, а його дебютний альбом Life In Cartoon Motion й став номером один у рідній країні музиканта.

"Цьогорічний пісенний конкурс Євробачення приймає Італія в Турині, і я маю честь і гордість підтвердити, що буду одним із ведучих цього знакового конкурсу! Дякую Євробаченню за те, що довірили мені вести захід," , – написав британець.

Ще однією ведучою конкурсу стала Лаура Паузіні – володарка чотирьох премій Греммі та Золотого глобуса. У 2021 році знаменитість номінували на Оскар за найкращу оригінальну пісню з фільму «Життя попереду».