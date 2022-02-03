Імовірність значної ескалації поки що низька - Резніков

Можливість ескалації з боку Росії проти України наразі оцінюється як низька. Про це заявив міністр оборони Олексій Рєзніков.

"У порівнянні з п'ятницею, після мого виступу з трибуни ВР, з того моменту істотних змін або якогось несподіваного факту не сталося. Українська розвідка уважно спостерігає за переміщенням сил РФ. Фіксує всі зміни та порівнює їх із даними розвідки наших країн партнерів. Сьогодні ми також вздовж інших кордонів, зокрема з Білоруссю, не спостерігаємо формування будь-яких угруповань. Імовірність значної ескалації сьогодні розглядається як низька", — сказав він.

Міністр додав, що Україна слідкує за російсько-білоруськими навчаннями, які мають розпочатися сьогодні у Білорусі.

Рєзніков запевнив, що Україна не планує жодних провокацій і сподівається, що російські війська залишать Білорусь після закінчення навчань.

Міністр також зазначив, що зараз шість російських десантних кораблів йдуть через Середземне море до Сирії. Він не виключив, що вони можуть увійти до Чорного моря.