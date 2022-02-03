На Луганщині створили найкращу в Україні спортивну тренувальну базу

У Кремінній Луганської області в межах реалізації програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" було створено одну з найкращих спортивних тренувальних баз України, повідомляє УНІАН.

Про це розповiв голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай.

"Якщо у загальному заліку "Великого будівництва" Луганщина посідає почесне ІІІ місце, то за розвитком спортивної інфраструктури ми упевнено лідируємо!" – написав голова ОДА.

Минулого року за програмою "Велике будівництво" у Сєвєродонецьку було капітально відремонтовано басейн "Садко", збудовано 73 спортивні майданчики та облаштовано 28 локацій "Активних парків".

Втім головною спортивною візитівкою області став фізкультурний центр "Олімп" у Кремінній.

Тут був капітально відремонтований тренажерний зал на 50 спортсменів, окремо збудовано зал спортивної гімнастики та облаштовано відкритий сучасний тренажерний майданчик.

Крім цього, для проживання спортсменів та тренерів на базі "Олімп" збудували 4 комфортабельні будинки.

"За словами спортсменів, після реконструкції "Олімп" стане найкращою тренувальною базою в Україні" , - зазначив Гайдай.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в 2021 році в Україні за програмою "Велике будівництво" було збудовано та реконструйовано загалом 29 стадіонів, 22 басейни та 13 спорткомплексів, а також облаштовано близько 500 спортивних майданчиків та 600 активних парків. Такі дані за підсумками минулого року навів заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.