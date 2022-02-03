Біля берегів Нігерії вибухнуло судно з нафтою

У Нігерії стався вибух на нафтопромисловому судні FPSO Trinity Spirit, повідомляє ЛігаБізнес.

FPSO – це плавуча установка, яка може або самостійно добувати нафту, або накопичувати її із сусідніх морських платформ. Вона зберігається там до відвантаження у нафтоналивний танкер чи відправки нафтопроводом.

Trinity Spirit може зберігати понад 2 млн барелів нафти.

FPSO Trinity owned by Shebah E&P, exploded and sunk today offshore Escravos, a few hours ago#oilandgas #nigerdelta pic.twitter.com/NKnTbyapgV — BusinessDay (@BusinessDayNg) February 3, 2022

За словами гендиректора оператора судна Shebah Exploration & Production (SEPCOL), на борту знаходилися 10 членів екіпажу. Їхня доля поки що невідома.