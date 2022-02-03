Біля берегів Нігерії вибухнуло судно з нафтою
У Нігерії стався вибух на нафтопромисловому судні FPSO Trinity Spirit, повідомляє ЛігаБізнес.
FPSO – це плавуча установка, яка може або самостійно добувати нафту, або накопичувати її із сусідніх морських платформ. Вона зберігається там до відвантаження у нафтоналивний танкер чи відправки нафтопроводом.
Trinity Spirit може зберігати понад 2 млн барелів нафти.
За словами гендиректора оператора судна Shebah Exploration & Production (SEPCOL), на борту знаходилися 10 членів екіпажу. Їхня доля поки що невідома.
"Керівництво SEPCOL оголошує про нещасний випадок – пожежу на офшорному об'єкті FPSO Trinity Spirit, що виникла внаслідок вибуху. У нас немає інформації про жертв, але ми можемо підтвердити, що на борту судна до інциденту було десять членів екіпажу", – цитує повідомлення компанії місцеве видання.