Продаж дизельних і метанових моделей авто впав

За даними Асоціації європейських автовиробників (ACEA) за останній квартал, автомобілі з дизельним двигуном та CNG (метаном) стануть першими жертвами на європейському ринку в 2021 році, повідомляє Укравтопром.

Підсумки за весь рік показують зниження на 33,1% для дизельних автомобілів та 27,1% для метанових. Тільки за останні три місяці 2021 зниження становить 51,9% для дизелів і 44,5% для моделей, що працюють на стиснутому природному газі. Останній зафіксував падіння на 40,6% навіть на своєму найсильнішому ринку – в Італії.

Статистика показує, що в 2021 році гібриди перевершать продаж дизелі на європейському автомобільному ринку. Їхнє зростання становить 58,5%, а частка ринку вже 20,5% (для стандартних та м’яких гібридів). Якщо додати гібриди і електромобілі, що підключаються, ця частка досягає 39,7% проти 17,7% у дизелів. Це означає, що електрифіковані автомобілі скоро перевершать бензинові автомобілі, частку яких припадає 40,4% від загального обсягу продажів.

Реєстрація нових автомобілів у Європі у 2021 році:

Бензин: 4756897 одиниць, частка ринку: 40,4%, зростання порівняно з 2020 роком: -17,4%



Гібриди (стандартні та м’які): 2409495 шт., частка ринку: 20,5%, зростання порівняно з 2020 роком: +58,5%

Дизель: 2 078 022 шт., частка ринку: 17,7%, зростання порівняно з 2020 роком: -33,1%

Електромобілі: 1218360, частка ринку: 10,3%, зростання порівняно з 2020 роком: +63,4%

Гібриди, що підключаються: 1 045 022, частка ринку: 8,9%, зростання порівняно з 2020 роком: +68,5%

Метан (CNG): 43 526 одиниць, частка ринку: 0,3%, зростання порівняно з 2020 роком: -21,7%

Інше альтернативне паливо: 226707 одиниць, частка ринку: 1,9%, зростання порівняно з 2020 роком: +47,6%

Продажі автомобілів, що працюють на зрідженому газі, які входять до категорії «інші альтернативні види палива» разом з етанолом Е85, показують хороші результати. Ще більш чітке уявлення про тенденції на ринку автомобільного палива дає аналіз останнього кварталу. 2021 – період жовтень-грудень, який показує низку історичних обгонів.

Стрибок вперед для чисто електричних автомобілів (+ 27,6%) дозволяє автомобілям з нульовим рівнем викидів обігнати дизельні автомобілі, в той час як загальна кількість реєстрацій усіх електрифікованих автомобілів (гібрид + модуль + електричний) перевищує кількість автомобілів з бензиновим двигуном – майже 46 , 7% частка для електрифікованих проти 36,0% для бензинових. Такими темпами історичний етап електрифікованих автомобілів, як і переважної більшості нових автомобілів, також близький.

Реєстрація нових автомобілів у Європі за жовтень-грудень 2021 року:

Бензин: 941535 шт., частка ринку – 36,0%, зростання порівняно з 2020 роком: -32,2%

Гібриди (стандартні та м’які): 533 358 шт., частка ринку: 20,4%, зростання порівняно з 2020 роком: -0,9%

Електромобілі: 417347 шт., частка ринку 16,0%, зростання порівняно з 2020 роком: +27,6%

Дизель: 384 518 шт., частка ринку: 14,7%, зростання порівняно з 2020 роком: -51,9%

Гібриди, що підключаються: 267 308 одиниць, частка ринку: 10,3%, зростання порівняно з 2020 роком: -0,5%

Метан: 7 228 одиниць, частка ринку: 0,3%, зростання порівняно з 2020 роком: -45,5%

Iнше: 59 962 одиниці, частка ринку: 2,3%, зростання порівняно з 2020 роком: +5,7%