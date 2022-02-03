Рідкісний Mercedes-Benz 300SL продали за $6,8 млн

На автомобільному аукціоні RM Sotheby's, який пройшов в Аризоні, рідкісний екземпляр Mercedes-Benz 300SL 1955 з алюмінієвим кузовом був проданий за рекордну суму. "Крило чайки" оцінили у $6825000, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомляє пресслужба аукціону. Mercedes-Benz 300SL першого покоління безперечно є одним із найкрасивіших автомобілів у світовій історії. Не дивно, що його вартість зростає з кожним роком, тим більше що таких автомобілів було виготовлено 1400 екземплярів – 1371 зі сталевим кузовом і лише 29 – з алюмінієвим.

Mercedes-Benz 300SL першого покоління безперечно є одним із найкрасивіших автомобілів у світовій історії. Джерело: rmsothebys.com

Представлений на торгах екземпляр був 13-м із 24 алюмінієвих 300SL, зібраних компанією у 1955 році. Ще 5 аналогічних машин було виготовлено у 1956 році. Автомобіль з шасі під номером 5500332 був замовлений офіційним дилером Mercedes-Benz із Касабланки Джозефом Ф. Векерле.

Представлений на торгах екземпляр був 13-м із 24 алюмінієвих 300SL, зібраних компанією у 1955 році. Джерело: rmsothebys.com

Відповідно до документів, автомобіль виготовили 27 травня 1955 року, а через два тижні його доставили Векерле. 300SL мав сріблясто-сірій колір кузова та комбіноване оздоблення салону з синього вінілу та габардину. До списку опцій входив швидкісний задній міст із передатним ставленням 3.42, спідометр розмічений до 270 км/год та радіоприймач Becker.

300SL мав сріблясто-сірій колір кузова та комбіноване оздоблення салону з синього вінілу та габардину. Джерело: rmsothebys.com

У комплекті – невелика валіза для подорожей. Джерело: rmsothebys.com

Завдяки легкому кузову з алюмінію, а також використанню плексигласу у всіх вікнах, крім лобового, власну масу машини вдалося знизити на 95 кг у порівнянні зі стандартною моделлю зі сталі, що важила 1295 кг.

Завдяки легкому кузову з алюмінію, а також використанню плексигласу у всіх вікнах, крім лобового, власну масу машини вдалося знизити на 95 кг. Джерело: rmsothebys.com

Крім того, алюмінієва версія відрізнялася доопрацьованим мотором NSL зі спортивним розподільним валом, вищим ступенем стиснення, іншою дросельною заслінкою та більш ефективною системою живлення.

Алюмінієва версія відрізнялася доопрацьованим мотором NSL. Джерело: rmsothebys.com

У стандартну комплектацію увійшли також колеса Rudge з центральним кріпленням і передні гальмівні барабани, що вентилюються. Нарешті, підвіска була перероблена з використанням жорсткіших пружин та амортизаторів, які забезпечили кращу керованість на високій швидкості.

У стандартну комплектацію увійшли також колеса Rudge з центральним кріпленням і передні гальмівні барабани, що вентилюються. Джерело: rmsothebys.com

За 67 років свого життя цей автомобіль неодноразово змінював власників, а з 1962 отримав американську "прописку". У США 300SL регулярно брав участь у заходах місцевого фан-клубу Mercedes-Benz. Завдяки турботі та дбайливому відношенню цей екземпляр знаходиться у чудовому стані та, безсумнівно, принесе радість своєму новому власнику.