Лондон опинився під загрозою транспортного колапсу через брак грошей. Мер британської столиці Садік Хан пригрозив закрити метро та кілька доріг через дефіцит бюджету, повідомляє Лента.ру.

Хан обіцяє призупинити роботу метрополітену на кілька днів, коли бюджетний дефіцит сягне 1,5 мільярда фунтів стерлінгів. Крім того, він збирається закрити кілька мостів та тунелів, також на невизначений термін можуть перекрити шість доріг.

За даними лондонської транспортної корпорації Transport for London, транспортного податку та розширення платної зони за в'їзд до центру Лондона буде недостатньо для того, щоб компенсувати збитки. Вплив омікрон-штаму, стрімкого зростання рівня інфляції та цін на енергоносії коштували Transport for London більш ніж 250 мільйонів фунтів стерлінгів.

Влада підтримувала компанію, але за умови того, що вона мала вивчити можливість впровадження безпілотних автомобілів. Терміни останньої операції з фінансування, про яку стало відомо у грудні, закінчуються 4 лютого 2022 року і поки невідомо, чи буде укладено нову. У новому проєкті бюджету Transport for London, який був представлений раніше у лютому, вже містяться плани щодо так званого "керованого спаду" у роботі лондонського метрополітену, який допоможе мінімізувати витрати.

Голова комітету з транспорту Керолайн Піджен розповіла, що частота автобусних перевезень у Лондоні вже знизилася. Вона вважає, що якщо уряд не надасть Transport for London ту ж фінансову підтримку, яку він надає компаніям, які експлуатують пасажирські поїзди, то незабаром більшу частину транспортних перевезень Transport for London також буде припинено. У мерії повідомили, що без нової довгострокової угоди про фінансування існує реальний ризик призупинення великих проєктів, приходу поїздів у непридатність та закриття основних дорожніх мереж. Він додав, що в такому разі надання послуг для сотень тисяч громадян буде порушено, а економіка Лондона та країни, які лише починають відновлюватись, відчують потужний удар.