Президент Туреччини Реджеп Ердоган прибув до Києва

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прибув до Києва на зустріч із Володимиром Зеленським.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter﻿.



Наразі він прямує з аеропорту "Бориспіль" до Маріїнського палацу, де його зустріне президент України.

Нагадаємо, що головна мета президентів України та Туреччини на сьогодні – підписання чотирьох двосторонніх угод із зоною вільної торгівлі на чолі:

Угода про вільну торгівлю.

Рамкова угода про співпрацю у сфері високих технологій, авіаційної та космічної галузей.

Угода про співпрацю у галузі молодіжної політики.

Проєкт протоколу про внесення змін до Угоди співробітництва правоохоронних органів.

Ердоган додав, що Туреччина уважно стежить за викликами, з якими стикається Україна, та за напруженістю у регіоні.