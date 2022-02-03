Президент Туреччини Реджеп Ердоган прибув до Києва

Президент Туреччини Реджеп Ердоган прибув до Києва

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прибув до Києва на зустріч із Володимиром Зеленським.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter﻿.

Наразі він прямує з аеропорту "Бориспіль" до Маріїнського палацу, де його зустріне президент України.

Нагадаємо, що головна мета президентів України та Туреччини на сьогодні – підписання чотирьох двосторонніх угод із зоною вільної торгівлі на чолі:

  • Угода про вільну торгівлю.
  • Рамкова угода про співпрацю у сфері високих технологій, авіаційної та космічної галузей.
  • Угода про співпрацю у галузі молодіжної політики.
  • Проєкт протоколу про внесення змін до Угоди співробітництва правоохоронних органів.

Ердоган додав, що Туреччина уважно стежить за викликами, з якими стикається Україна, та за напруженістю у регіоні.

"Туреччина, як причорноморська країна, закликає всі сторони до стриманості та діалогу для підтримки миру в регіоні. Зрозуміло, що конфлікт має бути врегульований мирним шляхом і відповідно до міжнародного права. Туреччина готова зробити свій внесок у підтримку миру та безпеки у своєму регіоні", - заявив Ердоган.
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