Президент Туреччини Реджеп Ердоган прибув до Києва
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прибув до Києва на зустріч із Володимиром Зеленським.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.
Наразі він прямує з аеропорту "Бориспіль" до Маріїнського палацу, де його зустріне президент України.
Нагадаємо, що головна мета президентів України та Туреччини на сьогодні – підписання чотирьох двосторонніх угод із зоною вільної торгівлі на чолі:
- Угода про вільну торгівлю.
- Рамкова угода про співпрацю у сфері високих технологій, авіаційної та космічної галузей.
- Угода про співпрацю у галузі молодіжної політики.
- Проєкт протоколу про внесення змін до Угоди співробітництва правоохоронних органів.
Ердоган додав, що Туреччина уважно стежить за викликами, з якими стикається Україна, та за напруженістю у регіоні.
"Туреччина, як причорноморська країна, закликає всі сторони до стриманості та діалогу для підтримки миру в регіоні. Зрозуміло, що конфлікт має бути врегульований мирним шляхом і відповідно до міжнародного права. Туреччина готова зробити свій внесок у підтримку миру та безпеки у своєму регіоні", - заявив Ердоган.