Верховний Суд визнав незаконною догану Ради НБУ Рожковій

Верховний Суд України визнав незаконним рішення Ради Національного банку України (НБУ) про догану першій заступниці глави Центробанку Катерині Рожковій, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Верховний Суд визнав, що Рада НБУ перевищила свої повноваження під час оголошення догани. А саме дисциплінарне стягнення юридично нікчемне", - заявила Рожкова у четвер.

Згідно з рішенням суду, жодний нормативний акт, зокрема Регламент, не наділив Раду НБУ повноваженнями здійснювати дисциплінарне провадження або притягувати когось до якогось із видів юридичної відповідальності, тому застосоване до особи дисциплінарне покарання не потребує спростування судом у порядку, визначеному законодавством про працю.

"Рішення Ради НБУ від 2 жовтня 2020 року №47-рд, за яким ОСОБА_1 - першій заступниці глави Національного банку України оголошено догану через порушення нею трудової дисципліни, ухвалено з перевищенням повноважень, оскільки відповідний орган не наділений правом на здійснення контролю за дотриманням дисципліни членами правління НБУ та накладення на них стягнень", - навела перша заступниця глави НБУ рішення суду.

"Це рішення важливе ще й тим, що створює преюдицію, яка захищатиме надалі від такого "совкового" свавілля", - додала Рожкова.

Як повідомлялося, Рада НБУ 2 жовтня 2020 року вирішила винести догану і висловити недовіру першій заступниці глави НБУ Катерині Рожковій та заступнику глави Дмитру Сологубу.

Нацбанк 8 квітня подав апеляційну скаргу на рішення Солом'янського райсуду Києва за позовом Рожкової про визнання незаконними та скасування вищезазначених рішень Ради Нацбанку.

Нацбанк 15 квітня подав апеляції на рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо скасування рішень Ради Нацбанку про застосування до них дисциплінарних стягнень.

Шостий апеляційний суд відмовився розглядати справу про догану Ради НБУ першій заступниці глави Центробанку Рожковій та заступнику глави Сологубу та передав її до Київського апеляційного суду, який підтвердив рішення суду першої інстанції та визнав незаконним рішення Ради НБУ.