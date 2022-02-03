Гетманцев відзвітував щодо успіхів податкової амністії

У межах кампанії податкової амністії українці задекларували активів на суму понад 1,5 млрд грн, повідомляє УНІАН.

Про це повідомив глава Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Станом на 3 лютого 2022 року загальна сума амністованих активів складає 1,576 млрд грн, а збір до бюджету - 91,9 млн грн" , - написав Гетманцев.

Він також зазначив, що податкова амністія успішно триває, і до її завершення залишилось 7 місяців.

Добровільне одноразове декларування: