У Швеції скасують більшу частину COVID-обмежень
У Швеції 9 лютого припинять діяти майже всі обмеження проти коронавірусу COVID-19, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Рівень захворюваності ще якийсь час залишатиметься високим, але, наскільки ми можемо судити, найгірші наслідки інфекції вже позаду", - заявила прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон.
"Настав час знову відкрити Швецію", - додала вона.
Чинні обмеження, зокрема вимога до барів та ресторанів закриватися раніше, ніж звичайно, і ліміт у 500 осіб у великих закритих приміщеннях, були продовжені минулого місяця. З дев'ятого лютого вони припинять діяти.
Деякі рекомендації, зокрема вакцинація та самоізоляція у разі захворювання, збережуться.
При цьому в країні спостерігається висока захворюваність на коронавірус. 1 лютого повідомлялося про 39 тис. випадків захворювання, а 27 січня було встановлено новий рекорд із зараження з початку пандемії - майже 53,9 тис. випадків.
За весь період пандемії у Швеції було виявлено майже 2,2 млн випадків зараження коронавірусом та майже 16 тис. смертей від наслідків захворювання.