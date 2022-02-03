У Швеції скасують більшу частину COVID-обмежень

У Швеції 9 лютого припинять діяти майже всі обмеження проти коронавірусу COVID-19, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Рівень захворюваності щ ﻿﻿ е якийсь час залишатиметься високим, але, наскільки ми можемо судити, найгірші наслідки інфекції вже позаду" , - заявила прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон.

"Настав час знову відкрити Швецію" , - додала вона.

Чинні обмеження, зокрема вимога до барів та ресторанів закриватися раніше, ніж звичайно, і ліміт у 500 осіб у великих закритих приміщеннях, були продовжені минулого місяця. З дев'ятого лютого вони припинять діяти.

Деякі рекомендації, зокрема вакцинація та самоізоляція у разі захворювання, збережуться.

При цьому в країні спостерігається висока захворюваність на коронавірус. 1 лютого повідомлялося про 39 тис. випадків захворювання, а 27 січня було встановлено новий рекорд із зараження з початку пандемії - майже 53,9 тис. випадків.

За весь період пандемії у Швеції було виявлено майже 2,2 млн випадків зараження коронавірусом та майже 16 тис. смертей від наслідків захворювання.